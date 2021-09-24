







عبدالكريم العبدالله



دشنت الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات الطبية الاهلية والوكيلة المساعدة للتخطيط والجودة بالانابة د.فاطمة النجار أمس الحملة التوعوية للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى في مجمع الأفنيوز نيابة عن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.



وقالت النجار إن وزارة الصحة تهتم بالاحتفال بهذا اليوم كل عام، وتحتفل به للسنة الخامسة على التوالي تحت عنوان «حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الامان والاحترام»، ويقصد بسلامة المرضى المعافاة الجسدية والنفسية، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية التطعيم للحوامل لحمايتهن واطفالهن من الاصابة بفيروس كورونا.



من جانبه، اعلن مدير ادارة الجودة والاعتماد بوزارة الصحة د.طلال الفضالة عن قيام الادارة بوضع المؤشرات لقياس اداء اقسام النساء والولادة والاطفال الخدج في المؤسسات الصحية، فضلا عن مؤشرات لرعاية الصحية الاولية للتعرف على سبل تحصين جودة الخدمات لقياس هذه المؤشرات ووضع البرامج المناسبة التي تعكس مدى تقدم الخدمات الصحية.



وذكر الفضالة أن «الصحة» تحتفل للسنة الخامسة باليوم العالمي لسلامة المرضى، حيث يسلط الضوء على تقديم خدمة آمنة للأمهات والمواليد، لافتا الى ان الوزارة ممثلة في ادارة الاعتماد والجودة قامت بعدد من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، من خلال اقامة ندوات وورش عمل وتدشين «بوث» في مجمع الأفنيوز، وذلك لايصال رسالة للمجتمع لتشجيع الامهات الحوامل والمرضعات على التطعيم لحمايتها وابنائها، فضلا عن كيفية التعامل من قبل الامهات مع المواليد في ظل الجائحة.



بدورها، أكدت رئيسة برامج السلامة في ادارة الجودة والاعتماد بالوزارة د.هناء الغانم أهمية برامج السلامة الخاصة لرعاية الام والوليد من ناحية التبليغ عن أي حوادث عارضة اثناء فترة الحمل أو بعد الولادة.



وكشفت الغانم عن قيام ادارة الجودة والاعتماد من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة سلامة المرضى بتبني الخطة العالمية لسلامة المرضى المنبثقة من منظمة الصحة العالمية والتي تتناول العديد من برامج السلامة على مختلف المستويات.