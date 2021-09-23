نسب التطعيم تعكس الوعي الكبير لدى أفراد المجتمع.

هذا الإنجاز بفضل الله ثم تعاون المجتمع، ووعى أفراده وتكاتف كل جهات ومؤسسات الدولة.

المجتمع بدأ يجني ثمار هذه النسب مع استمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.



فيما تتواصل جهود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد-19 وتسارع وتيرتها، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند عن نسبة استكمال التطعيم عبر جرعتين بين السكان في مختلف المناطق الصحية في البلاد، قياساً إلى الشريحة المستهدفة.



و في هذا الصدد أكد الدكتور السند أن نسب التطعيم في محافظات البلاد تعكس الوعي الكبير لدى معظم أفراد المجتمع، كما تعد أحد أبرز مؤشرات العودة إلى كامل الحياة الطبيعية في القريب بإذن الله، لافتا إلى أن هذا الإنجاز بفضل الله ثم تعاون المجتمع، ووعي أفراده، وتكاتف كل جهات ومؤسسات الدولة.



وأوضح الدكتور السند أن نسبة من استكمل التطعيم عبر الجرعتين بأنها بلغت 83 ٪؜ في منطقة العاصمة الصحية، فيما بلغت 77 % في منطقة الفروانية، و 76 % في منطقة حولي الصحية، و 70 % في منطقة الأحمدي الصحية، علما بأن المناطق السكنية التابعة لمحافظة مبارك الكبير موزعة إداريا بين منطقتي الأحمدي وحولي الصحية، فيما بلغت هذه النسبة 56 ٪؜ في منطقة الجهراء الصحية.

وجدد الدكتور السند الدعوة إلى ضرورة استكمال التطعيم بالجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى، وضرورة الاسراع بالتسجيل لتلقي الجرعة الأولى لمن لم يبادر في ذلك خلال الفترة الماضية، مؤكدا بأن التطعيم تحصين للفرد والمجتمع، وقد بدأ المجتمع ولله الحمد جني ثماره مع إستمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

إلى ذلك تقدم الدكتور السند في الختام بالشكر لجميع المنظمين والعاملين في سائر مواقع ومراكز التطعيم في البلاد، من منتسبي المنظومة الصحية، واستمرار عطاؤهم إيمانا بالدور الكبير الملقى على عاتقهم، واستشعارا لمسؤوليتهم في حماية المجتمع.