النتيجة ستكون متاحة على تطبيق «مناعة» والمواعيد متوافرة في المراكز المحددة بناء على عنوان البطاقة المدنية

المواعيد متاحة لغير المطعمين أو من تلقى جرعة واحدة ويجب ألا تكون نتيجة المسحة إيجابية خلال 10 أيام الأخيرة

في حال عدم الحضور يمكن حجز مواعيد أخرى في اليوم التالي مباشرة .. ولا موعد جديداً إلا بعد مرور 6 أيام من آخر مسحة



عبدالكريم العبدالله



زادت وزارة الصحة المراكز الصحية المخصصة لعمل فحص PCR في المناطق الصحية لتصبح من 6 مراكز الى 12 مركز تم الانتهاء من تجهيزها.



وخصصت وزارة الصحة في منطقة العاصمة الصحية مركزين صحيين لعمل مسحات PCR وهي «مركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي في منطقة الشويخ السكنية ومركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي في منطقة الدسمة.



٭ أما منطقة حولي الصحية: فقد تم تخصيص مركز الزهراء الصحي التخصصي ومركز بيان الصحي لعمل فحوصات PCR.



٭ وبالنسبة لمنطقة الفروانية الصحية، فقد تم تخصيص مركزي متعب الشلاحي الصحي في منطقة اشبيلية ومركز العارضية الشمالي الصحي لإجراء المسحات.



٭ أما منطقة الأحمدي الصحية: فقد تم تخصيص 4 مراكز صحية لعمل فحوصاتPCR وهي «مركز صباح الأحمد الصحي A ـ مركز القرين الصحي ـ مركز العدان الصحي ـ مركز ابوحليفة الصحي».



٭ الجهراء الصحية: وعن المراكز الصحية المخصصة لعمل المسحات في منطقة الجهراء الصحية، فقد تم تخصيص مركز سعد العبدالله الصحي ق10 ومركز الواحة الصحي.



خطة العمل



وتنشر «الأنباء» خطة عمل فحوصات PCR في المراكز الصحية، حيث إن مواعيد الفحص متاحة فقط للأفراد من الفئة العمرية 12 حتى 18 عاما «طلبة المدارس»



وبالنسبة للمواعيد لأخذ المسحات، فهي متاحة فقط لغير المطعمين أو من تلقى جرعة واحدة فقط، كما انه يجب ألا تكون نتيجة المسحة ايجابية لكوفيد-19 خلال الأيام العشرة الماضية وذلك لحجز موعد.



عنوان البطاقة



وجاء في الخطة أن المواعيد متوافرة فقط في المراكز الصحية المحددة التابعة للمحافظات بناء على عنوان البطاقة المدنية.



وتضمنت الخطة انه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فيمكن حجز مواعيد جديدة في اليوم التالي مباشرة، علما انه في حال اجراء مسحة في السابق، فلن يتم التمكن من حجز موعد جديد الا بعد مرور 6 أيام من آخر مسحة.



تطبيق مناعة



وبينت الخطة التي تنشرها «الأنباء» أن نتيجة اختبار فحص PCR ستكون متاحة خلال تطبيق مناعة.