قال أمين عام جمعية القلب د.راشد عبدالعزيز العويش إن جائحة كورونا منعت الجميع من الاحتفال بيوم القلب العالمي العام الماضي، إلا أنها أهدتنا فكرة التواصل عبر «السوشيال ميديا» لما لها من أهمية كبيرة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن للتوعية بأمراض القلب وخطورتها.



جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة قرب الاحتفال بيوم القلب العالمي، والذي ستقيمه الجمعية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقلب والذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

وأضاف العويش أن هذا العام سنشارك دول العام الاحتفال، وأن الاتحاد العالمي هذا العام حرص على أن يكون شعار يوم القلب العالمي رسمة تمثل صورة قلب ترسل إلى جميع الناس لتوعيتهم بالقلب للتذكير بأن الحفاظ على القلب شيء مهم، وكيفية التقليل من أمراض القلب، والتي منها تغيير نمط الحياة، والتغذية الصحية، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية والنفسية، وكل هذا يساعد على التقليل من أمراض القلب، ولا يخفى على الجميع أننا في الكويت مثل دول العالم المتقدمة نعاني من أمراض القلب، بل وكانت آخر إحصائية لعام 2019 بينت أن هناك 43.5% من الوفيات في الكويت كانت بسبب أمراض القلب، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى كالأورام التي تمثل 13%، وحوادث السيارات 6.5%، مشيرا إلى أن هذا يدعونا إلى الاهتمام بأمراض القلب والتوعية بها، فكلما اهتممنا بنشر الوعي الصحيح والسليم عن الأمراض زاد وعي الناس في الحفاظ على صحتهم وهذا ما ندعو إليه بالجمعية.



وأكد العويش أن جمعية القلب الكويتية جمعية تطوعية خيرية تم إنشاؤها منذ 40 عاما، وتحديدا في عام 1982، ومنذ ذلك التاريخ والجمعية كان لها العديد من النشاطات في المجتمع، وكانت تشمل جميع قطاعات المجتمع بما فيها كبار السن والشباب والمرضى والأطباء، مشيرا إلى أن الجمعية كان لها تواصل مع الكثير من الجاليات داخل الكويت، حيث وفرت لهم جميع وسائل التوعية الخاصة بأمراض القلب، وكان منها الوحدة المتنقلة، والتي كانت عبارة عن سيارة تجوب جميع أنحاء الكويت، وكانت تفحص المقيمين والمواطنين بخصوص هذا المرض.

وأردف العويش أنه مثلا بلغ عدد الذين تم فحصهم منذ عام 1996 إلى الآن نحو 80 ألف شخص، مؤكدا أن الفحوصات كانت تشمل معرفة ضغط الدم، ومستوى الكوليسترول، ومستوى السكر، وكان يتم إعطاؤهم النصائح والإرشادات من خلال طبيب مختص في هذه السيارة، وكانت توزع عليهم الكتيبات الخاصة.

وأضاف أن الجمعية كان من ضمن نشاطاتها صقل مهارات الأطباء المختصين بأمراض القلب، ولذا فقد عقدت 5 مؤتمرات مع وزارة الصحة تتعلق بأمراض القلب، وتم إحضار العديد من المختصين العالميين في هذا المجال لإلقاء المحاضرات ونقل الخبرات.