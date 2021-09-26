عبدالكريم العبدالله



أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د.أسعد حفيظ بمبادرات الكويت في سبيل تحسين سلامة المرضى في السنوات السابقة من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بحقوق المرضى وسلامتهم.

وذكر د.حفيظ في تصريح لـ«الأنباء» أن وزارة الصحة الكويتية أصدرت العديد من القرارات وسنت القوانين والتشريعات التي تعزز من سلامة المرضى في المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى وضع سياسات وإجراءات وبرامج السلامة اتباعا لأفضل الممارسات المبنية على البرهان، بما يتوافق مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والتي تضمن للمرضى حقوقهم في مختلف المؤسسات الصحية ومستويات الرعاية.

وعن اليوم العالمي لهذا العام، قال د.حفيظ: إن اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام جاء تحت عنوان «العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام» هو شعار خصصته منظمة الصحة العالمية لهذا العام، وتم الاحتفال، بالتعاون مع إدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة، باليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك من خلال توحيد الجهود في الدعوة إلى سلامة المريض بشكل عام ورعاية الأم والوليد بشكل آمن، خاصة في وقت الولادة.

وأشار الى أن وزارة الصحة في الكويت بهذه المناسبة أكدت على التزامها بخطة العمل العالمية لسلامة المرضى لمنظمة الصحة العالمية 2021-2030، من خلال مشاركة الأهداف الرئيسية وأفضل الممارسات المعتمدة في أجنحة الأمومة وحديثي الولادة»، منها استخدام المضخات الذكية من أجل ضمان سلامة الدواء، واحتضان بيئة مواتية للرضاعة الطبيعية الناجحة، ومراقبة الرضاعة الطبيعية ومؤشرات رعاية التوليد في المستشفيات العامة والخاصة.

وشدد د.حفيظ على انه يجب عدم الغفول عن اعتبارات سلامة المرضى، نظرا لأن أنظمة الرعاية الصحية أصبحت أكثر تقدما وتعقيدا»، كما «تعد سلامة الأمهات وحديثي الولادة قضية رئيسية تهم جميع بلدان العالم»، علما انه في البلدان ذات الدخل المرتفع إن لم تكن تدابير سلامة المرضى صارمة بما فيه الكفاية فمن المحتمل أن يتعرض أي شخص من بين كل عشرة مرضى للأذى.

ودعا د.حفيظ الحكومات وواضعي السياسات والعاملين في مجال الصحة والمرضى ومجتمعاتهم إلى الاهتمام بالإجراءات التي تقلل الضرر الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية، وهي الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والجمعيات الفنية الأخرى.