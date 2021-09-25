عبدالكريم العبدالله

تأكيدًا لما نشرته" الأنباء"، أعلنت وزارة الصحة عن استقرار اللجان المختصة في الوزارة على تقديم جرعة تنشيطية (ثالثة)، استنادا إلى تحليل نتائج الدارسات والأبحاث ذات الصلة، وحرصاً على مواجهة ارتفاع مخاطر التحورات الجديدة.



وبينت أن الفئات المشمولة بهذه الجرعة في المرحلة الحالية يكون قد مضى على تلقيها الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر، وهم من تزيد أعمارهم على 60 سنة، و الفئات الأكثر عرضة للإصابة (العاملين في المجال الصحي) ، فئة ذوي أمراض نقص المناعة.

وذكرت الوزارة انه سيتم إرسال رسائل المواعيد للفئات الثلاث تلقائيا دون الحاجة للتسجيل، على أن يتم التوسع بدعوة الفئات الأخرى لاحقا.

ودعت الوزارة الى التقيد بمكان وموعد التطعيم المحدد بالرسالة النصية، متمنية للجميع موفور الصحة والعافية.