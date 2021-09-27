تطعيم الإنفلونزا الموسمية للفئات التي تتلقى جرعة لقاح «كورونا» التنشيطية



عبدالكريم العبدالله



بدأت وزارة الصحة بإرسال رسائل نصية لتلقي الجرعة «الثالثة» للفئــات المستحقــة، وهم من تزيد أعمارهم على 60 سنة، والفئات الأكثر عرضة للإصابة (العاملون في المجال الصحي)، فضلا عن فئة ذوي أمراض نقص المناعة، وبدأ تلقيهم الجرعة الثالثة اعتبارا من أمس الأحد.



وأعلــن المتحــدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن بدء إعطاء تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالتوازي مع تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح «كوفيد-19» للفئات المشمولة بهذه الجرعة في المرحلة الحالية.



وأوضح د.السند أن إعطاء جرعة الإنفلونزا الموسمية بالتوازي مع الجرعة التنشيطية يأتي حماية وتسهيلا على الفئات الثلاث المستهدفة في المرحلة الحالية، والتي تحمل بعض عوامل الخطورة، على أن يتم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في المراكز المختلفة لبقية الفئات من المواطنين والمقيمين خلال الأيام القادمة، متمنيا للجميع الصحة والعافية.



بدورها، أعلنت مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية ورئيس وحدات التطعيم الميداني د.دينا الضبيب عن التواصل مع طريحي الفراش ممن تلقوا الجرعة الثانية ومضى على تلقيهم لها 6 أشهر لمنحهم الجرعة الثالثة.



وبينت د.الضبيب أن التواصل معهم سيكون عبر الهاتف من قبل فريق طريحي الفراش، مشيرة إلى انه تم حصر جميع طريحي الفراش مستحقي الجرعة الثالثة لابلاغهم بموعدها وتطعيمهم عبر فريق طريحي الفراش الذي سيزورهم في منازلهم لاعطائهم الجرعة.

ودعت د.الضبيب طريحي الفراش من الذين لم يتلقوا التطعيمات إلى التسجيل عبر منصة التطعيم من خلال خانة «طريحي الفراش» للتواصل معهم واعطائهم الجرعات المستحقة.