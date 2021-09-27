عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي عن عودة عمل مركز النسيم الصحي في الفترة المسائية لتقديم الخدمات الطبية للمراجعين بعد أن كان يعمل في الفترة الصباحية فقط لتخصيص المركز للتطعيم ضد كوفيد -19.



وذكر د.العجمي في تصريح لـ «الأنباء» أن مركز النسيم الصحي سيعمل في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث سيعمل في الصباح من الساعة 7 حتى 2 ظهرا، والفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء.



وبين د.العجمي أن مركز التطعيم في مركز النسيم الصحي مازال مستمرا بعمله من حيث استقبال المراجعين لتلقي اللقاح، إلا ان ذلك سيكون في الفترة المسائية فقط من الساعة 3 عصرا حتى 9 مساء، داعيا إلى استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية حتى انتهاء هذه الجائحة بشكل كلي، متمنيا السلامة والعافية للجميع.