الصفار: الصيدلاني يحمل طابعاً إنسانياً في مهنته وهو محل ثقة الجميع



حنان عبدالمعبود



أقام قسم الصيدلة بمستشــفى الصــــدري احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي. وقالت رئيس قسم الصيدلة في مستشفى الأمراض الصدرية الصيدلانية هبة مندني ان الاحتفال بيوم الصيدلي العالمي يقام عالميا احتفاء بهذه المهنة الإنسانية التي تقدم للبشرية خدمات جليلة رصدناها بشكل جلي خلال جائحة «كورونا» في العامين السابقين، حيث ساهم الصيادلة بتقديم الخدمات الدوائية للمرضى، لافتة إلى أن عمل الصيدلي يحمل الطابع الإنساني في مهنته وهو محل ثقة عند الجميع.



وأضافت مندني: إن الفعالية التي نقيمها اليوم في مركز هشام عبدالله الصقر للقلب حيث العيادات التخصصية بمستشفى الصدري، وقد اختير هذا العام طابع التدقيق الدوائي ليكون هدفا له، حيث نقوم بتعريف وإرشاد المرضى خلال زيارتهم للمركز على أدويتهم مع تقديم معلومات عن التفاعل الدوائي والتداخل الدوائي وكذلك دواعي الاستعمال، وتعريفهم بالطرق المثلى لتعاطي الأدوية، بالإضافة الى توزيع قصص على الأطفال للحث على القراءة ومضمونها يتناول الالتزام بالدواء وفوائده.



وبينت الصيدلانية مندني أن قصة «دواء أحمد» والتي يتم اهداؤها للأطفال هي من تأليفها وهي تحمل طابعا علميا حول كيفية سير الداء داخل الجسم، وأهمية التزام الطفل بتعاطي الدواء الموصوف له، خاصة أن غالبية الأطفال يرفضون تناول الأدوية بسبب الطعم غير المقبول أحيانا أو صعوبته، وتخوفهم في بعض الأحيان، وهذه القصة تحبب الطفل في القراءة وتعزز لديه مفاهيم علمية خاصة بالدواء، والقصة كانت مشاركة مع كلية الصيدلة في جامعة الكويت، وجاءت ضمن حملة ضد التسمم الدوائي اللا مقصود للأطفال.

وكشفت عن أن هناك خدمة سيتم تدشينها للمرضى وستكون عبارة عن تقديم الاستشارات الدوائية في مكان خاص داخل الصيدلية، لافتة إلى قيام العاملين في قطاع الصيدلة بعملهم على أكمل وجه، مؤكدة أن هناك زيارات يقوم بها الصيادلة للمرضى المنومين بالأجنحة لتقديم الاستشارات الدوائية لهم «الصيدلة الاكلينيكية»



مـــن جانبهــا، قالـــت الصيدلانية نور الصفار «نحتفل بيوم الصيدلي العالمي من كل عام في 25 من سبتمبر، وجاء احتفالنا هذا العام تحت شعار»الصيدلة محل ثقة دائما لصحتك»، مبينة ان الفعالية تم تنظيمها لتعزيز دور الصيدلي وبيان أهميته، وان له دورا بارزا في مراجعة وتدقيق الأدوية من حيث طريقة الاستخدام ودواعي الاستعمال والحد من الآثار الجانبية لتكن ثقتك بالصيدلي كونه يتميز بعمله الإنساني، مشيرة إلى تمتع الصيادلة عموما بثقة المرضى والمراجعين لما يقدمونه من نصائح دوائية وحسن تعامل معهم.