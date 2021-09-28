أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411533 وتسجيل حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة 2447.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم أيضا تسجيل 42 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408424، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.24%.



وذكر د.السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 10، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 662 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» الى 40.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 19982 ليصبح مجموع الفحوصات 4197698، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0.25%.