ننتظر اعتماد تطعيم الفئات العمرية من 5 إلى 12 سنةومستعدون بشكل كامل لتطبيقه

حنان عبد المعبود

توقع وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، عودة الحياة بشكل كامل إلى طبيعتها في البلاد مع حلول فصل الربيع المقبل.

وقال خلال افتتاحه مركز مبارك عبد العزيز الحساوي الصحي بمنطقة حطين، إن الوزارة تنتظر اعتماد تطعيم الفئات العمرية من 5 سنوات حتى 12 سنة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تحضير كافة الاستعدادات لتطبيقه، لافتا في الوقت عينه إلى أن حملة التطعيمات مستمرة إلى العام المقبل.

وبين أنه سيتم فحص للطلبة بشكل يومي مع انطلاق العام الدراسي وحتى انتهائه، متحدثا عن خطة عمل وآلية تم وضعها للتعامل بحال وجود حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.

وعن المركز قال إنه يضم 13 عيادة ومركز علاج طبيعي يضم 4 عيادات ومختبر ضخم.