حنان عبدالمعبود



أكدت وزارة الصحة على ضرورة استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية، وغيرها من التدابير الاحترازية في مختلف الأنشطة.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس: في ظل المتابعة المستمرة لتقييم الوضع الوبائي وما طرأ من تحسن بفضل الله ثم تعاون ووعي المواطنين والمقيمين عبر الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمبادرة للتطعيم، نؤكد استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية، وغيرها من التدابير الاحترازية في مختلف الأنشطة حاليا لاسيما في الأماكن المغلقة ومنها دور العبادة، ولا صحة لما تم تداوله حول التخلي عنها، لافتة الى ان التباعد البدني وتغطية الفم والأنف ونظافة وتطهير اليدين من أبرز الاشتراطات الصحية التي لا تعوق الفرد عن أداء عمله، أو مزاولة نشاطه اليومي، والمساهمة في عودة الحياة فيه إلى طبيعتها.

وذكرت ان اللجان الفنية المختصة تواصل تقييم الوضع الوبائي في البلاد استنادا إلى منهجية ومعايير علمية، معربة عن كامل ثقتها في وعي وتعاون المواطنين والمقيمين وحرصهم على الأخذ بسبل الوقاية.