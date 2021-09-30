عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أمس مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة لبحث أهم القضايا والمعوقات أمام العاملين بها.



وأكد رئيس النقابة حسين السبيل أن اللقاء مع الوزير كان مثمرا، وانتهى بعدد من الوعود التي تخص العاملين بالوزارة، كما تمت مناقشة صرف بدلات العدوى والخطر لفئة الإداريين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مبينا أن الوزير قطع شوطا كبيرا في هذا الموضوع بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووعد بمتابعته حتى الموافقة على صرف البدلات للإداريين تقديرا لهم ووظائفهم التي تعرضهم للخطر والعدوى.

وأضاف السبيل: تمت مناقشة إدراج أمناء المراكز الصحية ومساعدي مديري المستشفيات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة حيث يتم تغيير مسماهم الى رئيس قسم «الأمناء» ومراقب لـ «مساعدي المدراء»، مشيرا إلى أن الوزير وعد بإدراج تلك المسميات في الهيكل، وايضا بحث موضوع مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين بوزارة الصحة، ومدى الظلم الذي يتعرض له العاملون بمختلف الفئات الوظيفية، حيث وعد الوزير بتطبيق مبدأ العدل والمساواة في توزيع مكافآت الصفوف الأمامية وإنصاف الجميع، مشيدا بتفهم الوزير لمطالب النقابة ووعد بحلها.