

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند عن عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية وذلك للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي، ليبقى عدد الوفيات بالفيروس عند 2448 حالة. وكشف عن تسجيل 33 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411605، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسجيل 40 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408499 بنسبة حالات شفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25%.



وأوضح د. السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 9 ، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 658 في حين وصل إجمالي عدد الحالات بأجنحة (كوفيد-19) إلى 39.