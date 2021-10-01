حنان عبدالمعبود



مواكبة للاحتفالات باليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي الموافق 21 اكتوبر سنويا، اطلقت الحملة الوطنية للتوعية لمرض السرطان «كان» حملة تحت شعار «الكشف المبكر لسرطان الثدي» وذلك خلال مؤتمر صحافي أول من أمس بمقر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان بالقادسية.

وخلال المؤتمر أكد رئيس مجلس إدارة الحملة د.خالد الصالح أهمية التوعية، مبينا ان الحملة لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حول امراض السرطان، والتوعية حتى خلال الجائحة التي أثرت على نمط الحياة اليومي.

وتابع: الحفاظ على صحة الانسان مسؤولية مجتمعية مشتركة بين جميع الجهات ونجدد نداءنا لأمهاتنا وبناتنا بضرورة الفحص الدوري والذي ثبتت أهميته باكتشاف الإصابة بالورم في مرحلة مبكرة، ونؤكد دائما أن سرطان الثدي قابل للشفاء حال تم اكتشافه في المراحل الأولى والثانية، علما أنه يمر بأربع مراحل، وبسبب زيادة جرعات التوعية أصبحت السيدات المصابات يصلن بالمراحل الأولى والتي يحقق فيها العلاج نتائج إيجابية وترتفع فيها نسبة الشفاء إلى أكثر من 80%.



وأشار إلى أنه حسب سجل السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان لعام 2017 فقد بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي بين الكويتيات وغير الكويتيات 602 حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بين الكويتيات بلغت 37.1% أما نسبة الإصابة بين غيرهن فقد بلغت 40.2%.



من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة «كان» وعضو الهيئة التنفيذية د.حصة الشاهين على ضرورة الاهتمام بالمرأة لما لدورها الكبير في مجتمعاتنا العربية، مستعرضة الفعاليات التي ستقوم بها الحملة خلال شهر أكتوبر، لافتة إلى أن حملة التوعية بسرطان الثدي تعد إحدى أكبر الحملات التي توليها الحملة اهتماما بالغا، لما للتوعية من نتائج إيجابية على السيدات.