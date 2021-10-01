محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية أحمد الفرحان في تصريح لـ«الأنباء» أن افتتاح مركز مبارك الحساوي الصحي نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة، لما يشتمل عليه من تنوع في العيادات التخصصية والعامة، حيث يضم أكثر من 13 عيادة.



وكان المركز قد تم افتتاحه أول من أمس بحضور وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق، ورجل الأعمال عبدالعزيز مبارك الحساوي، وعضو مجلس الأمة سعدون حماد، ورئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية أحمد الفرحان.



وزاد بأن منطقة حطين بحاجة إلى مركز تخصصي بهذا المستوى الراقي، حيث سيقدم الخدمات في جميع عياداته التي تضم طب عائلة وطوارئ وسكر وفحص قاع العين وسونار وعيادات لرعاية الأمومة والحوامل، إلى جانب 6 عيادات أسنان عامة وتخصصية، وقسما للعلاج الطبيعي و4 عيادات وصالتين للتمارين للرجال والنساء إضافة إلى صيدلية ومختبر ومخازن.



بدوره، أثنى مدير عام جمعية حطين التعاونية أحمد الإبراهيم لـ«الأنباء» على الجهود المبذولة في افتتاح المركز، وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي تستدعي تكاتف الجهود لمساندة وزارات الدولة المختلفة.