لا إجراء لفحوصات الـ PCR إلا عبر موعد إلكتروني



عبدالكريم العبدالله

خصصت وزارة الصحة مركز جسر جابر للتطعيم ليكون مركزا لاجراء فحوصات الـ PCR للطلبة والطالبات اضافة لـ 12 مركزا صحيا بجميع المناطق الصحية ليصبح مجموع مراكز المسحات 13 مركزا.

وبدأت المراكز الـ 13 منذ اليوم الجمعة رسميا باستقبال الطلبة والطالبات من الفئة العمرية 12 حتى 18 عاما عبر أخذ المواعيد الالكترونية من خلال موقع وزارة الصحة، حيث لن يتم استقبال أي طالب إلا بعد الحصول على موعد الكتروني عبر الرابط https://eservices.moh.gov.kw/ClinicPCRSystem/v1/AppointmentRequestAr.aspx

وحسب الخطة التي نشرتها «الأنباء» فإن المواعيد لأخذ المسحات متاحة فقط لغير المطعمين أو من تلقى جرعة واحدة فقط، كما انه يجب ألا تكون نتيجة المسحة ايجابية لـ«كوفيد-19» خلال الأيام العشرة الماضية وذلك لحجز موعد، فضلا عن أنها متوافرة فقط في المراكز المحددة

وتضمنت الخطة انه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فيمكن حجز مواعيد جديدة في اليوم التالي مباشرة، علما انه في حال اجراء مسحة في السابق، فلن يتم التمكن من حجز موعد جديد الا بعد مرور 6 ايام من آخر مسحة، علما بأن نتيجة اختبار فحص PCR ستكون متاحة خلال تطبيق مناعة

وكانت وزارة الصحة قد خصصت 12 مركزا في المناطق الصحية لإجراء فحوصات PCR وهي:



منطقة العاصمة الصحية



مركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي في منطقة الشويخ السكنية - مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي في منطقة الدسمة



منطقة حولي الصحية



مركز الزهراء الصحي التخصصي - مركز بيان الصحي



منطقة الفروانية الصحية



مركز متعب الشلاحي الصحي في منطقة اشبيلية - مركز العارضية الشمالي الصحي



منطقة الأحمدي الصحية



مركز صباح الأحمد الصحي A - مركز القرين الصحي - مركز العدان الصحي - مركز ابو خليفة الصحي



منطقة الجهراء الصحية



مركز سعد العبدالله الصحي ق10 - مركز الواحة الصحي