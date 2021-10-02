عبدالكريم العبدالله

واصلت وزارة الصحة عبر مراكز مسحات pcr الـ 13 استقبال الطلبة من الفئة العمرية 12 حتى 18 عاما، حيث شهدت مراكز المسحات في المناطق الصحية ومركز جسر جابر اقبالا كبيرا لإجراء الفحوصات تزامنا مع العودة للمدارس.

وكانت المراكز الـ 13 قد بدأت منذ امس الجمعة رسمياً باستقبال الطلبة والطالبات من الفئة العمرية 12 حتى 18 عاما عبر أخذ المواعيد الالكترونية من خلال موقع وزارة الصحة، حيث لن يتم استقبال أي طالب إلا بعد الحصول على موعد إلكتروني عبر الرابط https://eservices.moh.gov.kw/ClinicPCRSystem/v1/AppointmentRequestAr.aspx