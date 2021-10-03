حنان عبدالمعبود



مواكبة للاحتفال العالمي بـ «أكتوبر الوردي» الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) قافلة التوعية الوردية إيذانا ببدء حملة التوعية بسرطان الثدي، وانطلقت القافلة بالتعاون بين حملة كان وفريق كويت دراجون للدراجات النارية من المركز العلمي عند الساعة الرابعة والنصف باتجاه أبراج الكويت، وقد تجمعت الدراجات والحضور في المركز العلمي بانتظار إشارة الانطلاق على شارع الخليج العربي وسط أجواء حماسية مع رفع أعلام التوعية بسرطان الثدي حتى وصلت الى نقطة الالتقاء الأخيرة في أبراج الكويت وما ان وصلت القافلة حتى أضيئت الأبراج بشعار الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) والريبونة الوردية بألوان مضيئة ساطعة معلنة انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر.



هذا، وأكد رئيس مجلس إدارة حملة «كان» د.خالد الصالح أن هذه القافلة هي باكورة أنشطة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، والذي تعاونت فيه الحملة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام للخروج برسائل توعية تصل الى الفئة المستهدفة من هذه الحملة وكذلك جميع فئات المجتمع بمختلف الطرق وفي جميع المجالات، ثقافية، رياضية، إعلامية، علمية وتوعوية.

وأضاف: ان الرسائل بسيطة في محتواها وقد وضعها مختصون لسهولة وصولها الى متلقي الخدمة.



بدورها، أكدت عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية ومسؤولة مبادرة حملة التوعية بسرطان الثدي في حملة «كان» د.حصة الشاهين على أهمية الشراكة المجتمعية في نشر التوعية والتي تجلت في هذه الحملة، ودعت السيدات الى التركيز على أهمية تطبيق الفحص الذاتي كل شهر ونبهت السيدات فوق الـ 40 عاما لضرورة عمل فحص الماموغرام.