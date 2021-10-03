حنان عبدالمعبود



كشفت مدير إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوة عن ان هناك نحو 4000 كويتي يموتون سنويا بسبب الأمراض غير السارية، وهو ما يمثل 72% من إجمالي الوفيات بالكويت.



وقالت البحوة في تصريح لها ان أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 41%، تليها السرطانات 15%، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 3%، والسكري 3%، وهناك أيضا معدلات عالية جدا من السمنة والسكري في البلاد، لافتة الى ان الأمراض المزمنة غير السارية، المعروفة بالأمراض المزمنة أو المرتبطة بنمط الحياة، هي السبب الرئيسي للوفيات العالمية.

وأضافت: سعت وزارة الصحة لوضع استراتيجية وطنية وخطة وطنية للعمل من أجل زيادة النشاط البدني في الكويت، مؤكدة ان تغيير مستوى الخمول البدني في الكويت يتطلب نظاما قائما على نهج محدد وينطوي على مجموعة واسعة من الإجراءات عبر قطاعات متعددة، وتم تحديد الكويت على أنها الدولة الأقل نشاطا في العالم أو الأكثر خمولا في العالم.