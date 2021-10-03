عبدالكريم العبدالله



بشر استشاري أمراض الباطنية د.غانم السالم بوجود دواء جديد لعلاج الإصابة من كوفيد-19 عبارة عن حبوب تعطى عبر الفم، وينتظر الموافقة عليه من قبل منظمة الغذاء والدواء الأميركية قريبا، مما سيعطي الأمل الكبير في القضاء على الجائحة، بالإضافة إلى التطعيم.



وذكر السالم في تصريح لـ «الأنباء»، أن شركة «ميرك» توصلت إلى نتائج رائعة في تجربتها مع علاج جديد وهو مولنوبيرافير «Molnupiravir» لعلاج كوفيد-19، وهو الأول من نوعه الذي يعطى عبر «الفم»، وهو عبارة عن حبوب، علما أن جميع العلاجات الحالية تؤخذ عن طريق الوريد.



وأشار إلى أن هذا العلاج الجديد غير مكلف ماديا، ويتم إعطاؤه للمريض عند الإصابة، علما أن التطعيم يعتبر سلاحا لمقاومة الفيروس والحماية والوقاية من الإصابة، إلا أن العلاج الجديد يعطى عند الإصابة ويوفر فرصة لعلاج الفيروس ومقاومة الجائحة.



وبين أن تجارب هذا الدواء كانت مشجعة جدا وفي عدة دول تحت إشراف الشركة المنتجة، وكانت النتائج إيجابية، واطلع عليها العديد من الأطباء والخبراء في العالم.



وأضاف أنه بعد النتائج الإيجابية قررت الشركة المنتجة طرح الدواء على طاولة منظمة الغذاء والدواء الأميركية تحت بند الاستخدام الطارئ، ونتوقع أن تتم الموافقة على هذا الدواء قريبا، وذلك لنتائجه المبشرة في علاج الإصابة من كوفيد-19.