استقبلنا العديد من الشكاوى وأجرينا التحقيق بشأنها واتخذنا الإجراءات القانونية ولا تساهل مع المخالفين

أغلقنا العديد من المراكز الطبية الأهلية منذ بداية الجائحة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية



عبدالكريم العبدالله



أكدت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار، على وجود حملات تفتيشية مستمرة على المؤسسات العلاجية الأهلية للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لـ «إجراء العمليات»، وذلك بعد صدور قرار عودة العمليات للقطاعين العام والخاص نظرا لتحسن الوضع الصحي في البلاد وارتفاع نسبة التطعيم.

وبينت د.النجار في تصريح لـ «الأنباء»، أن وزارة الصحة حريصة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المؤسسات العلاجية مثل التأكد من إجراء فحص PCR للمرضى قبل إجراء العمليات الجراحية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك لحرص وزارة الصحة على عدم نشر الفيروس داخل أروقة المستشفيات.

وأفادت د.النجار بأن قطاع الخدمات الطبية الأهلية يستقبل العديد من الشكاوى مركز الاتصال 151 لوزارة الصحة أو المقدمة عبر «الأونلاين» في إدارة التراخيص الطبية، حيث يتم إجراء التحقيق المناسب بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف هذه الإجراءات.

وأشارت د.النجار إلى أنه خلال فترة الجائحة وشدتها كانت لجان التفتيش حريصة على التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وتم رصد مخالفات بعدد كبير من المراكز الطبية الأهلية والتي تم إغلاقها في ذلك الوقت لعدم التزامها بهذه الإجراءات.