عبدالكريم العبدالله



في إطار جهود الحملة الوطنية للتطعيم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن بدء مركز الوفرة لتطعيم كوفيد-19 في تقديم الجرعة الثانية لنحو 30 ألفا ممن حصلوا على الجرعة الأولى في المركز ذاته، وذلك اعتبارا من غد الاثنين الموافق 4 أكتوبر حتى الخميس الموافق 8 منه.

وأوضح أن مواعيد العمل المخصصة لاستقبال المراجعين في المركز تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الـ 7 مساء.

إلى ذلك، أعلن السند عن استقبال مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض في منطقة مشرف كل الراغبين في تلقي الجرعة الثانية، وذلك لمن فاتتهم المواعيد المقررة لهم مسبقا، حيث بات بإمكانهم مراجعة المركز للحصول على الجرعة الثانية سواء من منصة لقاح فايزر أو منصة لقاح أكسفورد في أي وقت ضمن مواعيد عمل المركز.

وفي الختام ثمن د.السند جهود القائمين على حملة التطعيم، وتعاون المواطنين والمقيمين الكرام، وجميع وزارات ومؤسسات الدولة، والجهود التطوعية والجهود المخلصة الأخرى.