عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة مركز التطعيم بمنطقة الصباح الطبية بعد تطعيم 28 ألف شخص وهو إجمالي اللقاحات التي قدمها مركز تطعيم الطب الإسلامي من خلال عيادة المسافر منذ افتتاحها قبل 3 اشهر.



جاء ذلك في كلمة لرئيس عيادة المسافر د.حمد الأنصاري على هامش تكريم الفريق الصحي العامل برعاية وحضور مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.أحمد الشطي.



وبيّن الأنصاري أن المركز ركز في البداية على تطعيم الفريق الصحي من العاملين بالمنطقة الصحية، ثم استحدث عيادة المسافر للتسهيل على الطلبة المبتعثين ومرضى العلاج بالخارج.



بدوره، نقل مدير منطقة الصباح الطبية د.أحمد الشطي تحيات وتقدير الوزير ووكيل الوزارة شاكرا الحضور، ومنوها بالجهد الاستثنائي الذي بذلوه في تناغم بالفريق شمل قطاعات: الصحة العامة، والأطباء، والصيادلة، والتمريض، وتقنية المعلومات، والإسناد من أفراد الأطراف الصناعية بالاضافة إلى الإداريين من داخل الوزارة، ووزارة الداخلية ومتطوعي الدفاع المدني والاعلاميين.



وأشاد بجهود الوزارة خلال معركة «كورونا» في جوانب أصبحت تدرس بالمراكز العلمية مدعومة بالحقائق والأرقام، وتسارعت فيها الأحداث والتحديات، وتفاؤل دون تهوين او تهويل بقرب حسم المعركة لصالح سلامة المجتمع.