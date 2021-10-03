حنان عبدالمعبود



أقامت جمعية القلب الكويتية احتفالا بيوم القلب العالمي بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب وجمعية القلب الأميركية والاتحاد العالمي للقلب بمركز صباح الأحمد للقلب، من جانبه أكد رئيس جمعية القلب الكويتية طلال البحر أن الجمعية تركز هذا العام على الحملات التوعوية عن طريق الاستخدام الواسع للسوشيال ميديا لما لها من انتشار واسع في جميع أطياف المجتمع، للتوعية بأمراض القلب وخطورتها.



وأضاف ان الاتحاد العالمي هذا العام حرص على أن يكون شعار يوم القلب العالمي رسمة تمثل صورة قلب ترسل إلى جميع الناس لتوعيتهم بأمراض القلب والتذكير بأن الحفاظ على القلب شيء مهم، ومن ثم كيفية التقليل منها.



من جهته، قال نائب رئيس جمعية القلب د.محمد الجارالله إن احتفال الجمعية هذا العام يأتي في إطار حملات توعوية للتعريف بخطورة أمراض القلب.



وشدد على ضرورة إقلاع المدخنين عن التدخين، مشيرا إلى أن ذلك أول طريق لصحة القلب، ففي غضون عامين من الإقلاع عن التدخين يتم تقليل خطر الإصابة بمرض القلب التاجي بشكل كبير، وفي غضون 15 عاما يعود معدل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمعدل غير المدخنين.



وحذر الجار الله من أن أمراض القلب المسبب الأول للوفيات في الكويت، حيث إنه خلال السنوات الـ 10 الأخيرة أوضحت الدراسات والإحصائيات التي أجرتها وزارة الصحة الكويتية، أن هناك 42% من الوفيات تكون بسبب أمراض القلب، حيث تعد الجلطة القلبية أعلى نسبة بين أمراض القلب كلها، وبحسب الدراسة التي أجريت بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عام 2006، والتي نشرت التقرير الخاص بها في 2008، أوضح أن معدل الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين شملتهم الدراسة وكان عددهم 2280 مواطنا كويتيا، نحو 2.9%.



ونصح الجارالله بالحفاظ على صحة القلب من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الممنوعات، ومتابعة الحسابات الرقمية المعتمدة لمعرفة الضار والنافع فيما يخص صحة القلب.



من ناحيتها، قالت د.رجاء دشتي استشاري أمراض الباطنية والقلب بمركز صباح الأحمد للقلب إن الهدف الأساسي من الاحتفال بيوم القلب العالمي التوعية، ونشر الوعي بخطورة أمراض القلب، وعن طريق سبل الوقاية يمكن تفادي 80% من الوفيات المبكرة.



وأوضحت دشتي أن مركز صباح الأحمد للقلب وبمناسبة يوم القلب العالمي سيقوم بتحضير فيديوهات توعوية وإرشادية بتعاون مع جمعية القلب الكويتية ستجيب عن الكثير من الأسئلة التي تتعلق بصحة القلب، وسيقوم المركز بنشرها عبر السوشيال ميديا.