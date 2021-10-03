تفقد وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا بعض مدارس منطقتي العاصمة والفروانية التعليميتين، وذلك لمتابعة جهوزية العيادات المدرسية، والاطمئنان على تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لضمان سير العملية التعليمية خلال استقبال الطلبة والطالبات. ‏

وثمّن وكيل الوزارة مراعاة تطبيق سبل الوقاية، وتطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس وفق ما ورد بالخطة المعدة سلفا، مثمنا مختلف جهود العاملين في وزارتي الصحة والتربية، ومختلف جهات الدولة بهذا الشأن، مثمنا كذلك الجهود التوعوية، ودور أولياء الأمور في مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل العودة الآمنة للدارسة.

وأفاد وكيل الوزارة بأن وزارة الصحة مستمرة في تقييم الأوضاع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، مجددا الدعوة للهيئات التدريسية والفئات العمرية المشمولة بالتطعيم من الطلبة للمبادرة لتلقي التطعيم حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة العاملين في المنظومة التعليمية، متمنين لهم جميعا موفور الصحة والسلامة.