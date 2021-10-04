حنان عبدالمعبود



تفقد وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا عددا من مدارس منطقتي العاصمة والفروانية التعليميتين، وذلك لمتابعة جاهزية العيادات المدرسية، والاطمئنان على تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لضمان سير العملية التعليمية خلال استقبال الطلبة والطالبات.



وثمن د.رضا مراعاة تطبيق سبل الوقاية، وتطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس وفق ما ورد بالخطة المعدة سلفا، مثمنا مختلف جهود العاملين في وزارتي الصحة والتربية، ومختلف جهات الدولة بهذا الشأن، مثمنا كذلك الجهود التوعوية، ودور أولياء الأمور في مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل العودة الآمنة إلى الدراسة.



وأفاد وكيل الوزارة بأن وزارة الصحة مستمرة في تقييم الأوضاع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، مجددا الدعوة للهيئات التدريسية والفئات العمرية المشمولة بالتطعيم من الطلبة الى المبادرة لتلقي التطعيم حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة العاملين في المنظومة التعليمية، متمنين لهم جميعا موفور الصحة والسلامة.