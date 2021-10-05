عبدالعزيز الفضلي



بمناسبة بدء العام الدراسي، قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجولات على المدارس لمتابعة الطلبة وكذلك الامراض المتعلقة بالغذاء والوزن. وقالت الناطقة الرسمية للهيئة د.وجد العثمان لـ«الأنباء»: اجتمعت اللجنة الوطنية لتعزيز تغذية الطلبة لمتابعة اوزان الطلبة خاصة بعد توقف عن الدراسة استمر تقريبا عاما و8 شهور، مشيرة الى انه سيتم اجراء فحوصات للطلبة للحد من مشاكل الوزن.



وذكرت ان اكثر من نصف طلبة المدارس يعانون من زيادة الوزن او السمنة، لافتة الى ان الهيئة وبالتنسيق مع «الصحة» و«التربية» حددت لائحة بالوجبات الغذائية التي ستباع في المقصف وكذلك التي يحضرها الطالب من البيت.



واضافت د.العثمان: هناك مفتشون من الهيئة سيقومون بالتفتيش على المقاصف من ناحية التزامهم بالاشتراطات الصحية والاغذية المسموح ببيعها في المقصف، مشيرة إلى انه في حال وجود مخالفة لهذه التعليمات سيتم رفع كتاب لوزارة التربية لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين. وأوضحت د.العثمان انه ستكون هناك محاضرات ونشرات توعوية للطلبة واولياء الامور والمعلمين تتعلق بالتغذية وكيفية المحافظة على الغذاء المناسب لابنائنا الطلبة حفاظا على صحتهم.