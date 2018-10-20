13 مشروعاً «تطويرياً» و«إنشائياً» ضمن خطة «الصحة» السنوية 2019- 2020

عبدالكريم العبدالله

اعتمدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 13 مشروعا لوزارة الصحة ضمن خطة التنمية السنوية 2019 - 2020، منها ٦ مشاريع إنشائية، و7 تطويرية.

وجاء في الخطة التي تنفرد بها «الأنباء» أن المشاريع الإنشائية الـ ٦ تشمل إنشاء مبنى جديد بمستشفى ابن سينا ينتهي في 31 مارس 2021، أما المشروع الثاني فهو إنشاء مبان جديدة بمستشفى الفروانية تنتهي في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.

والمشروع الثالث هو إنشاء مبنى جديد بمركز الكويت لمكافحة السرطان، ويتوقع الانتهاء منه في ٢٨ يونيو ٢٠١٩، أما المشروع الرابع فهو إنشاء مستشفى الصباح الجديد، والذي من المتوقع ان يتم الانتهاء منه في ٣١ يوليو ٢٠١٩، بالإضافة الى المشروع الخامس، وهو إنشاء مبنى جديد بمستشفى العدان، والذي من المتوقع ان يتم الانتهاء منه في ٥ أبريل ٢٠٢٠، كما ان المشروع السادس هو تصميم مستشفى مدينة صباح الأحمد ومن المتوقع الانتهاء منه في ٣٠ مارس ٢٠٢٣.

المشاريع التطويرية

أما المشاريع التطويرية، فتشير الخطة الى ان أولها هو مشروع تفعيل دور المعلومات الصحية، والذي سينتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١، أما الثاني فهو مشروع البرنامج الوطني للاعتراف بجودة الخدمات في المؤسسات الصحية، والمتوقع الانتهاء منه في ٣١ مارس ٢٠٢٠، كما ان المشروع الثالث هو مشروع جودة الخدمة الصحية، والمتوقع الانتهاء منه في ٣١ مارس ٢٠٢٠ أيضا.

طلبة المدارس

وجـاء في الخطة ايضا ان المشروع الرابع من المشاريع التطـويرية هو مشروع تطـوير الخدمات الصحية لطلبة المدارس، والذي من المتـوقـع الانتهـاء منه في ٣٠ مـارس ٢٠٢٠، أما المشروع الخـامس، فهو مشروع تطـوير خدمات الصحة المهنيـة، والـذي سيتم الانتهاء منه في ٣١ مارس ٢٠٢٠.

الأمراض المزمنة

وتضمنت الخطة ايضا المشروع السادس من المشروعات التطويرية التي تم اعتمادها ضمن الخطة السنوية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لوزارة الصحة، وهو مشروع مبادرة المدن الصحية، والمتوقع الانتهاء منه في ٣١ مارس ٢٠٢٠، أما المشروع السابع والأخير من المشاريع التطويرية فهو مشروع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والمتوقع الانتهاء منه في ٣١ مارس ٢٠٢٠.