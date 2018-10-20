ليلى الشافعي

تخطو إدارة التوعية والإرشاد قسم الواعظات في صندوق إعانة المرضى بخطى حثيثة لنشر الوعي الشرعي في القطاع الصحي بكافة أقسامه وطواقمه الطبية والتمريضية والعمل على زيادة المعرفة الشرعية والتوعية الإيمانية التي تترك بصمات واضحة على مسيرة حياتهم العملية والعلمية.

من هذا المبدأ الراسخ أقامت إدارة التوعية والإرشاد قسم الواعظات بمستشفى الفروانية محاضرة بعنوان (بشارات قرآنية) للواعظة منى الشمري وبحضور رئيسة قسم الواعظات صفاء عابدين وقد كان من أهم الأسس التي ارتكزت عليها المحاضرة جذب أذهان الحضور لمعرفة ما المراد من البشارة وتشويق قلوبهم بذكر من هم المبشرون وشحذ النفوس لنيل مغنم البشارة بتقوى الله والإيمان والعمل الصالح وقد استدلت الواعظة على حديثها بآيات من الذكر الحكيم وقد تنوع الحضور بين طاقم تمريضي وطبي ومرضى.