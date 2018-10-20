قال مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى جاسم الربيع: ان مشروع مدرستي ترقى بصحتي الذي يتم تنفيذه بشراكة مجتمعية مع وزارة التربية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية مع إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى يتضمن أنشطة وفعاليات صحية في مختلف مدارس الكويت.

وأكد حرص الجمعية على دورها الفعال كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي الصحي بين كل شرائح المجتمع والعمل وفق آلية توعوية تتماشى مع خطة التنمية للكويت ٢٠١٨ـ٢٠١٩ والتي من اهم بنودها تعزيز انماط الحياة الصحية لتحسين جودة حياة المواطن وذلك بشراكة مجتمعية فعالة وناجحة بينها وبين مدارس وزارة التربية والعديد من إدارات وزارة الصحة وعلى رأسهم ادارة تعزيز الصحة ثم بقية الادارات مثل (التغذية والإطعام - العلاج الطبيعي - مركز الصحة النفسية - طب الأسنان - منع العدوى - الطوارئ الطبية - الصحة العامة) بالإضافة إلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وبين الربيع ان الهدف من المشروع هو تعزيز الدور المدرسي في نشر الوعي الصحي، غرس المفاهيم الصحية السليمة بين طلاب المدارس وأعضاء هيئة التدريس واولياء الأمور، تغيير السلوكيات الصحية الخاطئة وكيفية تربية النفس على العادات الصحية لخلق جيل صحي واع وتعزيز دور جمعية صندوق اعانة المرضى ومساهمتها في خدمة المجتمع.

وأوضح جاسم الربيع مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى أن المشروع عبارة عن سلسلة محاضرات توعوية صحية بالمدارس تزيد على 300 محاضرة فردية يقوم بها مجموعة من الاطباء والاختصاصيين اضافة الى اقامة أيام توعوية صحية بالمدارس تتضمن فلاشات لتعزيز الصحة وعمل مسابقات توعوية صحية وفقرات تمثيلية هادفة والمشاركة في البوثات الصحية.

ومن اهم مواضيع هذا المشروع:1ـ السمنة ام الأمراض وكيفية الوقاية منها 2ـ الإسعافات الأولية 3ـ النشاط الحركي 4 ـ النظافة الشخصية ومنع العدوى 5 ـ التدخين والمخدرات 6ـ سوء استخدام وسائل التواصل والأجهزة الرقمية 7ـ أضرار مشروبات الطاقة 8ـ التطعيمات والوقاية من الأمراض المعدية 9ـ الصحة النفسية والضغوطات 10ـ صحة الانسان تبدأ من صحة الفم والاسنان.

وتواصل ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى فعاليات مشروعها التوعوي الصحي بالمدارس (مدرستي ترقى بصحتي) لمختلف المراحل الدراسية، بجملة من الأنشطة التي تضمنت سلسلة من المحاضرات التوعوية على النحو التالي:

النظافة الشخصية ومنع العدوى

محاضرة عن النظافة الشخصية ومنع العدوى وأهميتها لصحة طلبة المدارس بمدرسة المنقف الابتدائية بمنطقة الأحمدي التعليمية للدكتورة داليا علي من إدارة تعزيز الصحة وقد تم خلال المحاضرة تدريب الطلبة على الطرق الصحيحة لغسل اليدين والمحافظة على نظافة الشعر والفم والجسم وقد لاقت المحاضرة تفاعلا طيبا من الطالبات والمدرسات من خلال الإجابة عن تساؤلاتهم والرد على استفساراتهم.

الضغوط المدرسية

محاضرة عن الضغوط المدرسية بمدرسة العلاء بن الحضرمي متوسطة - بنين بمنطقة العاصمة التعليمية للأستاذة وديان الشويع من مركز الصحة النفسية والتي تطرقت في محاضرتها إلى تعريف الضغوط المدرسية، أعراضها، عواملها، أسبابها، وطرق تخفيفها.

الإسعافات الأولية

محاضرة عن الإسعافات الأولية بمدرسة محمد الوهيب المتوسطة بنين بمنطقة حولي التعليمية ألقتها أشواق سمير من إدارة الطوارئ الطبية.

وبين الربيع انه قد تمت اقامة محاضرة أخرى عن النشاط الحركي والصحة العامة بمدرسة الليث بن سعد في منطقة الجهراء التعليمية بمشاركة اختصاصيتي العلاج الطبيعي أ. حنان الفضلي من مستشفى الأمراض الصدرية وأ. أنوار خضر من مستشفى الطب الطبيعي.

حيث تم بيان أهمية النشاط الحركي وفوائد ممارسة الرياضة على الصعيد النفسي والبدني والذهني والاجتماعي، وتناولوا أضرار قلة الحركة وتأثير استخدام الأجهزة الذكية على صحة الإنسان، وقد تخللت المحاضرات بعض المسابقات الحركية للطلبة والمعلمين، وعمل تمارين التقوية والمدى الحركي للأطراف العلوية والسفلية، ومن ثم تحفيز الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل منتظم لصحة أفضل.

الصحة النفسية

هذا، وقد واصلت الادارة انشطتها التوعوية بالمدارس بشراكة إستراتيجية مع إدارات وزارة الصحة ووزارة التربية بسلسلة أخرى من المحاضرات التوعوية بمدارس المناطق التعليمية.

السمنة أم الأمراض

حيث أقيمت محاضرة عن السمنة ام الأمراض وكيفية الوقاية من السمنة بمدرسة أمامة بنت بشر الثانوية بنات بمنطقة الرميثية للاستاذة حنان عباس من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وكذلك بمدرسة عبدالله النوري الابتدائية بنين بمنطقة الصليبية للاستاذة مريم العنزي من إدارة التغذية والإطعام.

مخاطر وسائل التواصل

فيما أقيمت محاضرة عن سوء استخدام وسائل التواصل الأجهزة الرقمية وأهميتها لصحة الإنسان والمجتمع بمدرسة أم الهيمان الثانوية بنات بمنطقة أم الهيمان للدكتورة آمال جمال من إدارة تعزيز الصحة وقد تخلل المحاضرة تدريب الطالبات على بعض التمرينات الرياضية للحماية من آلام الظهر والعمود الفقري المصاحب لاستخدام الأجهزة الرقمية لمدد طويلة.