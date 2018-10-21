حنان عبدالمعبود

حذرت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار، من التقاعس عن ممارسة الرياضة، مشددة انها تمثل عنصر وقاية للكثير من الامراض.

جاء هذا ضمن تصريح لها خلال انابتها عن وزير الصحة د. باسل الصباح في حضور ماراثون KNMSPO الذي نظمه البرنامج الوطني للكشف المبكر عن امراض الثدي بحديقة الشهيد.

وقالت النجار «البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي هو برنامج توعوي يستهدف النساء لان سرطان الثدي هو المسبب الأول للوفيات بين النساء، ولهذا نسعى بكل جهد للتوعية وحث الجميع للكشف المبكر عن الامراض السرطانية».

وكشفت النجار ان الأسبوع المقبل سيشهد اطلاق تطبيق للهواتف الذكية لأخذ مواعيد فحص الماموغرام، حيث تستطيع المرأة التي تنطبق عليها مواصفات اجراء الماموغرام أن تسجل موعدا عبر التطبيق ويتم استقبالها بأي من مراكز الفحص الخمس المنتشرة بمناطق الكويت بكل يسر وسهولة.

بدورها قالت رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الاميري د.هناء الخواري: إن الماراثون الذي تم تنظيمه للمرة الأولى بهدف توعية الرجال والنساء على حد سواء بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، سجل فيه 500 شخص من الرجال والنساء من مختلف الاعمار وانطبق الماراثون في الساعة السابعة صباحا بتواجد الجميع الذين مارسوا رياضة صباحية واحماء قبل بدء الركض الذي بلغ مداه 5 كيلو مترات.

وبينت الخواري ان البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي فحص أكثر من 17 ألف سيدة منهم تم اكتشاف 204 إصابات أي ان هناك من 8 الى 9 سيدات مصابات بين كل الف امرأة، وهي نسبة مرتفعة ولكن لا تعني ان الإصابة بالسرطان اعلى لدينا ولكن تعني ان الاكتشاف اصبح اعلى بعد دخول البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعمل مراكز الفحص بأشعة الماموغرام.