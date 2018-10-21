ليلى الشافعي

تحت مظلة مشروعها الوطني في مجال التوعية الصحية لطلبة وطالبات المدارس «مدرستي ترقى بصحتي» والذي لاقى استحسانا من كافة شرائح وفئات المجتمع وكذا مؤسسات المجتمع المدني تواصل ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى إقامة المحاضرات التوعوية في المدارس وضمن فعاليات مشروعها التوعوي «مدرستي ترقى بصحتي 3» وأقامت عددا من الفعاليات ابرزها: محاضرة عن تأثير الأجهزة الإلكترونية اللوحية على العين وطرق استرخاء العين للدكتور عزمي كتانة من إدارة تعزيز الصحة وذلك في ثانوية النهضة - بنات بمنطقة خيطان بجانب ثلاث محاضرات توعوية استهدفت طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية منها محاضرة عن النشاط الحركي والصحة العامة لاختصاصي العلاج الطبيعي نايف طليح وصالح سفيان من إدارة خدمات العلاج الطبيعي وكانت بمدرسة حمود الصباح المتوسطة بنين بمنطقة الجهراء التعليمية ومحاضرة عن الإسعافات الأولية لأبرار العتيبي من إدارة الطوارئ الطبية وكانت بمدرسة العدان الثانوية بنات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية ومحاضرة أيضا عن الإسعافات الأولية للأستاذة مي الظفيري من إدارة الطوارئ الطبية وكانت بمدرسة ابن عساكر المتوسطة بنين بمنطقة الأحمدي التعليمية بلغ فيها عدد الحضور للمحاضرات الثلاث ما يقارب 200 طالب مع مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية، وغيرها من الفعاليات في عدد من المدارس.

كما قامت التنمية الاجتماعية بالمشاركة في اليوم الرياضي بمدرسة الملا مرشد (بمنطقة الدوحة) التابعة للعاصمة التعليمية وذلك من خلال معرض صحي لمختلف إصداراتها من المطبوعات التوعوية الخاصة بالرياضة إلى جانب بعض إصدارات التوعية الصحية الأخرى وقد صاحب المعرض توزيع هدايا على المشاركين من طلبة المدرسة.

وانطلاقا من الدور المناط بها في المساهمة بنشر التوعية الصحية من خلال توطيد العلاقات ذات الشراكة المجتمعية في مجال التوعية الصحية فقد شاركت الادارة في فعاليات اليوم العالمي للروماتيزم والذي نظمته الرابطة الكويتية للروماتيزم تحت شعار تواصل «لا تتأخر» برعاية وزير الصحة وبحضور وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا نائبا عن راعي الحفل وقد شملت فعاليات اليوم عدة محاضرات توعوية عن مرض الروماتيزم إلى جانب فقرة استفسارات من جمهور الحضور وقد تمثلت مشاركة التنمية الاجتماعية في معرض مطبوعات توعية صحية عن مرض الروماتيزم إلى جانب مطبوعات توعية صحية أخرى من إصداراتها.