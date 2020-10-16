المضف: الوزارة قامت بإعطاء نحو 150 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا ونحو 75 ألفاً من لقاحات الالتهاب الرئوي

دشنت وزارة الصحة أمس حملة التطعيمات الموسمية لأمراض الشتاء ضد الأمراض التنفسية المعدية (الأنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي النيموكوكال) من مركز «عبدالله يوسف العبدالهادي الصحي» في منطقة اليرموك.



وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف في كلمة بهذه المناسبة إن هذه الحملة تنطلق للعام الخامس على التوالي وتأتي هذا العام في ظروف خاصة مع انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيدـ19).



وأشارت إلى الأثر الإيجابي لحملات تطعيمات الشتاء حيث انخفضت أعداد حالات الإنفلونزا كما انخفضت معدلات الوفيات بالمرض ومضاعفاته من 1.3% في 2015 إلى 0.4% خلال 2019.



ولفتت إلى أن الوزارة قامت بإعطاء حوالي 150 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا ونحو 75 ألف من لقاحات الالتهاب الرئوي، متوقعة زيادة الإقبال على التطعيم هذا العام نظرا لما يمثله مرض «كوفيدـ19» من خطر مضاعف على الصحة العامة.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند في كلمة مماثلة انه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن التطعيم يقي حاليا من حدوث ما بين 2 و3 ملايين وفاة سنويا، مبينا أن هناك تراجعا للمعدلات العالمية للوفاة بالحصبة بنسبة 80%.



ودعا د.السند للمحافظة على التطعيمات التي تقي المجتمع من الإصابة بالأمراض التي يمكن توقيها باللقاح مثل سرطان عنق الرحم والكوليرا والتهاب الكبد بي والإنفلونزا والحصبة والتهاب السحايا والنكاف والسعال الديكي والتهاب الرئوي وشلل الأطفال والحصبة الألمانية والتيفوئيد وغيرها كثير.



وذكر أن هذه الحملة تستهدف مسببات الإصابة بأمراض الشتاء التنفسية المعدية الأكثر شيوعا كالإصابة بفيروس الإنفلونزا وتحديدا الإنفلونزا (A(H1N1+ H3N2 وكذلك الإنفلونزا B والمسبب الآخر الأكثر شيوعا وهي بكتيريا المكورات الرئوية (النيموكوكال).



وأوضح «أن أكثر من 95% من الوفيات الناتجة عن الأنفلونزا الموسمية هم من فئات ذوي الاختطار، أما عن الالتهاب الرئوي (نيموكوكال) فيقدر عدد حالات الوفيات منه سنويا بـ 1.6 مليون حالة وأن 85% من حالات الإصابة هي بين البالغين من فئات ذوي الاختطار».



من جانبه، أكد رئيس قسم الصحة الوقائية بوزارة الصحة ابراهيم الصالح في تصريح للصحافيين على هامش انطلاق الحملة أهمية مبادرة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيمات والاهتمام بإجراءات وأنشطة وزارة الصحة خلال فصل الشتاء.



ودعا الصالح الجميع الى المبادرة بأخذ التطعيمات من أقرب مركز صحي، مضيفا أن الوزارة حرصت على توريد 400 ألف جرعة كما تم توزيع أكثر من 100 ألف جرعة ضد الانفلونزا و70 ألف جرعة ضد الالتهاب الرئوي على 34 مركزا وقائيا إضافة إلى مواقع أخرى للتطعيم خارج الوزارة في المستشفى العسكري ومستشفى القطاع النفطي على أن يكون التطعيم في تلك المراكز خلال الفترة الصباحية.وعن جاهزية الوزارة للتطعيمات، أوضح أنه تم التنسيق مع مديري المناطق الصحية وزيادة طواقم التمريض وتجهيز المزيد من الغرف للتطعيمات في المراكز.