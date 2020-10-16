حنان عبدالمعبود



أعلنت وزارة الصحة تسجيل 746 إصابة جديدة بمرض «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 114 ألفا و15 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة نتيجة مضاعفات المرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 684 حالة.

وقالت وزارة الصحة في البيان الإحصائي اليومي للوقوف على آخر مستجدات الفيروس إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأكدت الوزارة شفاء 610 حالات من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 105 آلاف و846 حالة وبنسبة 92.8% من إجمالي الإصابات الإجمالية في البلاد، وذلك عقب التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.



وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7485 حالة.



وذكرت الوزارة أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8554 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة وحتى الآن 809 آلاف و491 فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة الإصابات الجديدة من المسحات 8.7%.



وجددت وزارة الصحة دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.