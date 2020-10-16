بدأت العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ أعمال مخيمي نور العون الطبيين المجانيين رقم 61 و62 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وفقا لنظام الخطة البديلة في ظل جائحة «كوفيد ـ 19».



وقالت المتخصصة في العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر في اليمن معالي العسعوسي ان مخيمات نور العون تأتي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الصحية لضمان الحصول على الصحة الجيدة للجميع.



وأكدت أن إنجاز العون المباشر في مجال مكافحة العمى باليمن يعد مفخرة وعلامة تميز بين المنظمات الدولية والإنسانية، وإنجاز كبير يضاف لإنجازاتها في مجال العمل الإنساني، وأشارت العسعوسي إلى أن ارتفاع الاحتياجات الصحية وكثرة الأشخاص الذين يعيشون في مواقع لا توجد فيها خدمات صحية في مجال العيون، فإن إقامة المخيمات المجانية أمر ضروري لضمان حصول المحتاجين على الخدمات الصحية لرعاية النظر.



من جانبه، قال منسق مخيمات نور العون المجانية بمكتب العون المباشر فريد الدهمشي ان المخيمين الـ 61 والـ 62 يقامان بنظام الخطة البديلة للمخيمات في ظل جائحة كورونا، في الفترة من 14 الى 30 الجاري اتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي «كوفيد ـ 19».



وأفاد بأن المخيمين سيجريان 400 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وتوزيع علاجات لـ 400 من المرضى إضافة إلى حالات العمليات وصرف النظارات الشمسية، وأشار الدهمشي إلى أنه سيتم إجراء فحوصات مخبرية لـ 450 حالة، ومعاينات باطنة لعدد 450 حالة، وتوعية وتثقيف 500 شخص بأمراض العيون.



والمخيمان ممولان من نور العون، ويشرف على تنفيذهما مكتب العون المباشر في اليمن، بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الصحة العامة السكان بمحافظة حضرموت وتنفذهما مؤسسة البصر العالمية ومستشفى هيا اليحيا لطب وجراحة العيون.



ودعت العسعوسي المانحين إلى تمويل عمليات الاستجابة والإغاثة في اليمن بصورة عاجلة لضمان عدم توقف المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها (80%) من اليمنيين الذين يكابدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم.