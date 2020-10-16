عبدالكريم العبدالله



وافق ديوان المحاسبة على التعاقد مع منظمة GAVI العالمية لتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا وفقا لشروط التعاقد. وذكرت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة في تصريح



لـ «الأنباء»، أن الديوان طلب من وزارة الصحة عدم استيراد اللقاح موضوع البحث إلا بعد التأكد من مأمونيته وحصوله على اعتماد الجهات الرقابية العالمية وتسجيله بالكويت.



وبينت المصادر أن ديوان المحاسبة اشترط على وزارة الصحة اتخاذ جميع الإجراءات والأنظمة الوقائية لترصد الآثار الجانبية للقاح عند البدء في إجراءات التطعيم لمتابعة الآثار الجانبية المحتملة، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات بشأن تقدير الكميات المراد طلبها من اللقاح. وتبلغ تكلفة التعاقد ٥٫٥ ملايين دينار ما يعادل 18.023.620 دولاراً لعدد ١٫٧٠٨٫٤٠٠ جرعة، وبما يوازي ٢٠% من عدد سكان الكويت، وبقيمة ٣٫٢٥٠ دنانير للجرعة الواحدة، وبواقع جرعتين للفرد الواحد بكلفة ٦٫٥ دنانير. إلى ذلك، دشنت «الصحة» أمس حملة التطعيمات الشتوية في مختلف المراكز.