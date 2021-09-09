محمد الجلاهمة ـ عاطف رمضان ـ مبارك التنيب

شكّلت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة في حادثة الانهيار الترابي الذي وقع في موقع مشروع مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (T2)، والتي تضم ممثلين عن جامعة الكويت وبلدية الكويت.

وتضمنت مهام لجنة التحقيق التي شكلتها الوزيرة د.الفارس البحث في أسباب الحادث وملابساته ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع.

وأكدت د.الفارس أنها لن تتوانى في محاسبة أي طرف مسؤول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع عدم السماح بمغادرة من لهم علاقة بالحادثة من الموقع حتى تتم عمليات التحقيق اللازمة.

هذا، وذكرت قوة الإطفاء العام في بيان لها أمس الأربعاء ان الحادث تسبب في وفاة عاملين ونجاة ثالث بعد بقائه على قيد الحياة لما يقارب 4 ساعات.

وأوضحت الإدارة أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 3.12 ظهرا يفيد بوقوع حادث انهيار رملي في محيط مشروع مطار الكويت الجديد T2 (قيد الإنشاء) وانحشار ثلاثة عمال تحت الأنقاض، وقد هرعت فرق الإطفاء من مراكز الطيران العام والإنقاذ الفني والمواد الخطرة والإسناد ليتبين وجود انهيار رملي بعمق 10 أمتار تقريبا.

وأضافت الإدارة أن فرق الإطفاء عملت على تدعيم موقع الانهيار لكي لا تحدث انهيارات جديدة، وباشرت عملية البحث والإنقاذ ليتم العثور على أحد العمال الثلاثة وهو على قيد الحياة وتم إخراجه من تحت الأنقاض عقب جهود كبيرة لمدة قاربت على الـ 4 ساعات، فيما عثرت الفرق على العاملين الاثنين وكانا متوفيين، وهم من الجنسية النيبالية.

هذا، وتواجد في موقع الحادث رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.