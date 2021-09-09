أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الأربعاء وفاة اثنين من العمال ونجاة ثالث بعد بقائه على قيد الحياة لنحو 4 ساعات تحت أنقاض حادث انهيار مشروع المطار الجديد.



وقالت القوة في بيان صحافي، إن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 3:12 من بعد الظهر يفيد بوقوع حادث انهيار رملي في محيط مشروع مطار الكويت الجديد T2 (قيد الإنشاء) وانحشار ثلاثة عمال تحت الأنقاض.



وأفادت بأن فرق الإطفاء من مراكز الطيران العام والإنقاذ الفني والمواد الخطرة والإسناد هرعت نحو الحادث ليتبين وجود انهيار رملي بعمق 10 أمتار تقريبا.



وأضافت أن فرق الإطفاء قامت بتدعيم موقع الانهيار لكي لا تحدث انهيارات جديدة وباشرت بعملية البحث والإنقاذ ليتم العثور على أحد العمال على قيد الحياة وتمت عملية إخراجه من تحت الأنقاض بعناية فائقة في مدة ناهزت 4 ساعات تقريبا، فيما عثرت الفرق على العاملين الآخرين متوفيين وجميعهم من الجنسية النيبالية.



هذا، وحضر إلى موقع الحادث وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل الأشغال م.وليد الغانم ومدير ادارة إطفاء المطارات العميد محمد علي ومدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار م.مي المسعد وعدد من قيادات قوة الإطفاء العام ووزارتي الداخلية والأشغال.