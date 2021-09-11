ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في سرداب عمارة بمنطقة خيطان صباح اليوم الجمعة.

واوضحت الإدارة ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات قوة الإطفاء العام يفيد بنشوب حريق في عمارة مكونة من سرداب و 6 أدوار. وقد توجهت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية و صبحان وعملت على اخلاء العمارة احترازيا من السكان وتمت السيطرة على الحريق الذي نشب في مطبخ ومخزن للمواد الغذائية في سرداب العمارة. واسفر الحادث عن اصابة احد العاملين في المطبخ بحروق متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج عن طريق الطوارئ الطبية، فيما باشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ اللازم بشأن المخالفات.