ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط مقيم من إحدى الجنسيات العربية قام باستلام طرد بريدي مخبأ بداخله حوالي كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة بطريقة سرية.



وفي التفاصيل فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقدوم طرد بريدي إلى البلاد من إحدى الدول الأوروبية عبر الشحن الجوي، على شكل مستلزمات شخصية مخبأة بداخله مواد مخدرة، وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتي تأكدت صحتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لضبط الطرد ومستقبله.

وأضافت الإدارة أنه عند وصول الطرد إلى البلاد، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك تم تسهيل خروجه، تحت مراقبة مكثفة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحين وصوله إلى العنوان المدون في بوليصة الشحن، وبعد حضور المتهم لاستلامه وانتهاء إجراءات التسليم، تم ضبطه واقتياده إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبتفتيش الطرد تم العثور بداخله على حوالي كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة مخبأة بطريقة سرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة وضبط كل من تسول له نفسه الجلب والإتجار بالمواد المخدرة حماية للمجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة المدمرة.