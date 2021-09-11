

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان مسنة وافدة تعرضت للاختناق في حريق عمارة بمنطقة السالمية مساء اليوم الجمعة.



واوضحت الإدارة ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات قوة الإطفاء العام يفيد عن نشوب حريق في ساحة عمارة مكونة من 9 أدوار ، وعليه توجهت فرق الإطفاء من مراكز السالمية والبدع وتبين أن الحريق نشب في أخشاب واسفنج بساحة العمارة وكان ممتدا الى شقتين.



واضافت الادارة ان فرق الإطفاء قامت بإخلاء العمارة من السكان احترازيا وباشرت في مكافحة الحريق والسيطرة عليه ، فيما باشرت فرق التحقيق والوقاية عملها لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ اللازم بشأن المخالفات.