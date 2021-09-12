أمير زكي ـ عبدالله قنيص



شنّ قطاع الأمن العام الذي يرأسه اللواء فراج الزعبي ممثلا عن مديرية أمن الفروانية يوم الجمعة حملة موسعة على الأسواق العشوائية في منطقة جليب الشويخ بمشاركة فرق من الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت، والتي أسفرت عن ضبط 49 وافدا أغلبهم من الآسيويين، وجار اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإبعادهم إداريا لمخالفتهم قانون العمل وبيع بضائع ومواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.



وقال مصدر أمني إن الحملة التي شارك فيها ما يزيد على 60 من رجال الأمن و«البلدية» و«القوى العاملة» تم الإعداد لها بشكل جيد، حيث تم ضبط الباعة والحيلولة دون هروبهم.

وذكر المصدر ان الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 36 مخالفة مرورية، وذلك عقب إقامة نقطة تفتيش على شارع محمد بن القاسم . وتمثلت المخالفات التي جرى تحريرها في افتقاد المركبات شروط الأمن والسلامة.