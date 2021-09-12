سعود عبدالعزيز



واصل قطاع المرور والعمليات بقيادة اللواء جمال الصايغ حملاته الرامية لملاحقة متجاوزي قانون المرور، وأسفرت الحملات التي امتدت من اليوم الرابع وحتى العاشر أمس الأول من سبتمبر الجاري عن ضبط 72 حدثا لقيادة مركبات من دون رخصة سوق وجرى إحالتهم إلى نيابة الأحداث، كما ضبط على هامش تلك الحملات 49 مخالفا، جرت احالتهم إلى نظارة المرور وتحرير 32632 مخالفة متنوعة وتوقيف 8 مطلوبين «مدني وجنائي» وإحالة 25 مركبة ودراجتين إلى كراج حجز المركبات.



من جهة أخرى، تمكن رجال الأمن من ضبط حدث بعد مطاردته واصطدامه بـ 3 مركبات، وقال مصدر أمني إن دورية رصدت مركبة تسير بسرعة على طريق الفحيحيل دون لوحات، لتتم ملاحقة المركبة، إلا ان قائد السيارة حاول الهرب، وخلال هروبه في احدى المناطق السكنية اصطدم



بـ 3 مركبات واضطر للتوقف ليتم ضبطه، وتبين انه حدث كويتي (17 عاما)، وجرت إحالته للاختصاص على خلفية تهم الهروب من رجال الأمن وإتلاف مال الغير.