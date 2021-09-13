غير طبيعي «العارضية» أصاب رجل أمن فاضطر زميل الشرطي لإطلاق النار وإصابته



محمد الجلاهمة ـ سعود عبدالعزيز



كشف مصدر أمني مطلع عن ان وزارة الداخلية اعتمدت رسميا بخاخ الفلفل، بحيث تزود بها الدوريات الميدانية مثل دوريات «أمن عام ونجدة ومرور ومباحث جنائية»، الى جانب السلاح الناري والذي سيتم قصر استخدامه بحسب المصدر على الحالات المشددة او بالأحرى في حال كون الطرف الآخر «المطلوب» مسلحا و أشهر السلاح الناري في وجه الشرطة بقصد القتل أو الشروع في القتل.

وقال المصدر ان أمر شراء بخاخ الفلفل والذي يستخدم في العديد من دول العالم تم الانتهاء منه وهناك إجراءات لاحقة سيتم الانتهاء منها في غضون أسابيع بحيث يزود رجال الأمن بهذه الوسيلة المؤثرة والتي من شأنها إحكام السيطرة على المطلوبين الذين يبدون مقاومة لرجال الأمن.



وكان مصدر الأمني قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» يوليو الماضي ان وزارة الداخلية عقدت 8 اجتماعات بحثت خلالها أفضل السبل للحد من الاعتداءات على رجال الأمن وكان هناك شبه استقرار على إدخال بخاخ الفلفل الحار والعصا الكهربائية لاستخدامها في حال مقاومة أشخاص لرجال الأمن، على ان يتم التعاقد مع شركات متخصصة توفر هذه الأدوات المطابقة للمواصفات العالمية والتي تحدث تأثيرا وقتيا غير مستدام ودون عوارض أو حدوث تداعيات صحية على المستهدفين، وخلال فترة التأثير تلك يكون باستطاعة رجال الأمن ضبط الخارجين على القانون والسيطرة عليهم دون أي ضرر يذكر.



وأكد المصدر ان وزارة الداخلية بصدد إلحاق عدد من رجال الأمن في دورات تدريبية لاستخدام هذه الأدوات الجديدة على ان تزود بها الدوريات في غضون الفترة المقبلة عقب توافر هذه الأدوات المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى الأسلحة النارية.



وأشار المصدر إلى ان التوسع في استخدام الأسلحة النارية أمر غير مستحب وآخر خيارات رجال الأمن وهناك ضوابط محددة وهو ما يجعل خيار استخدام بخاخ الفلفل والعصا الكهربائية أفضل السبل.



يشار إلى ان أحد رجال الأمن تعرض للإصابة في يده من قبل شخص غير طبيعي امس الأول في منطقة العارضية حينما تهجم على رجل الأمن بسكين، وهو ما دعا رجل الأمن المرافق وغير المصاب الى إطلاق النار في الهواء ومن ثم على قدم الشخص المتعاطي، وقد أشارت «الأنباء» للخبر على موقعها الإلكتروني يوم امس، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه:



انه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بوجود شخص بحالة غير طبيعية يتهجم على أسرته بآلة حادة، وعند وصول رجال الأمن لموقع البلاغ خرج الشخص المتهجم من المنزل وهو مواطن وكان يخفي سكينا خلفه وعند اقتراب احد رجال الدورية لمخاطبته قام بالتهجم عليه محاولا طعنه وتمت إصابته بساعده وقام فرد الدورية الآخر بإطلاق طلقتين تحذيريتين.