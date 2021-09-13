محمد الجلاهمة



احتجز وافد آسيوي يدعى «نفيس» في نظارة مخفر شرطة الدسمة قبل أن يحال إلى إدارة الإبعاد الإداري على خلفية السكر البين ومحاولة اقتحام منزل كفيله في منطقة الدسمة، وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغ استغاثة من مواطن بأن عامله الهندي والذي هرب لفترة من الوقت يحاول اقتحام منزله ويبدو انه في حالة غير طبيعية، وقال مصدر أمني: على الفور تم إرسال دورية من مخفر الدسمة إلى موقع البلاغ ليتم إحكام السيطرة على الوافد، حيث كان في حالة هياج، وتبين لاحقا ان حالة الهياج تلك ناتجة عن تناوله مشروبات روحية محلية، وبسؤاله عن أسباب ما صدر عنه زعم ان كفيله اعتاد توبيخه وهو ما دفعه الى الهروب، وخلال فترة الهروب لم يجد عملا فحاول العودة مجددا الى مقر عمله وحتى يكون جريئا تناول خمورا، إلا ان كفيله نهره فحاول التهجم عليه.

هذا، ورفض كفيل «نفيس» تسجيل قضية بحقه واكتفى بإبعاده بعد منحه كامل مستحقاته المالية.