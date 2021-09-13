مبارك التنيب



شدد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف على ضرورة الاستمرار في بذل الجهد ووضع الخطط الأمنية لتأمين جميع المحافظات، والتواجد الأمني في جميع المناطق، وتفعيل دور رجل الأمن في المخافر، وتسيير الدوريات في المناطق السكنية، وتكثيف الحملات على الأسواق العشوائية، ومخالفي قانون الإقامة (التغيب ـ انتهاء الإقامة)، وتنسيق الجهود في الحملات مع الجهات الحكومية والالتزام بالضبط والربط العسكري والاشتراطات الصحية والوقائية.

مؤكدا على ضرورة الاهتمام بكافة البلاغات والتواصل مع الجهات المنوطة بها للتعامل السريع معها والارتقاء بمستوى المخافر وتزويدها بكافة احتياجاتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور الكريم.



واستعرض الفريق الشيخ فيصل النواف خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي ومديري الأمن العامين في المحافظات الست، خطط العمل الحالية والمستقبلية، وآلية التنسيق بين قطاع الأمن العام وكافة قطاعات وزارة الداخلية، ثم استمع بإيجاز لآخر المستجدات الأمنية على الساحة المحلية وأبعادها المختلفة، مؤكدا أن قطاع الأمن العام يعتبر خط الدفاع الأول ضد الجريمة لتعامله المباشر مع البلاغات.



وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب العمل كفريق واحد وبفكر أمني ينطلق من التجديد وإعادة النظر في الإجراءات الأمنية أولا بأول، بما يتناسب مع المستجدات الأمنية الراهنة ويحقق مصالح البلاد، مشددا على تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.



ووجه وكيل «الداخلية» بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة وإتقان، والالتزام بحسن معاملة المواطنين والمقيمين ومراعاة البعد الإنساني عند التعامل معهم أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية وفتح قنوات تواصل معهم، بما يضمن تفاعلهم الإيجابي لتحقيق الرسالة الأمنية.



واختتم الفريق الشيخ فيصل النواف، مؤكدا على أهمية الالتزام باليقظة والجاهزية، منوها بقدرة أبناء المؤسسة الأمنية على القيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار وفي كل الظروف.