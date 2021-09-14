عبدالله قنيص ـ مبارك التنيب



نجحت أربع فرق للإطفاء في السيطرة على حريق اندلع بـ 3 قسائم تخزينية في منطقة أمغرة فجر أمس.



وقالت قوة الإطفاء العام في بيان لها إن رجال مراكز الجهراء الحرفية والجهراء والصليبخات والإسناد انتقلوا إلى موقع الحريق حيث تبين لهم أن مساحة الحريق تقارب الـ 2500 متر مربع، وقد نشبت في مخازن محتوياتها أخشاب وأجهزة كهربائية ومواد متنوعة.



وأضافت أن فرق الإطفاء شاركت بنحو 80 رجل إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة في المخازن ولعدم انتشارها إلى باقي القسائم المجاورة.



وتجري حاليا عملية التبريد والتفتيش لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى مع فتح التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.