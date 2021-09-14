مبارك التنيب



أحال رجال أمن حولي إلى النيابة العامة شابين كويتيين، الأول حدث وتحديدا من مواليد 2003 والثاني بالغ من مواليد 1995، وذلك عقب إغلاق ملف القضية التي حملت رقم 313/2021 جنح ميدان حولي بضبط المتهمين.

وكان وافد سوري، بصفته موكلا من شركة تجارة عامة ومقاولات، أبلغ عن ان سيارة يابانية وانيت «قمارتين» كانت في حيازة وافد باكستاني يعمل في الشركة قد سرقت خلال توقفها امام جمعية هارون الرشيد بميدان حولي أثناء زيارة الوافد لزميله عصرا.

وأضاف المصدر: خلصت التحريات الى ان مرتكب واقعة السرقة شاب من مواليد 2003 تم ضبطه وقال في التحقيق ان زميله البالغ هو من سرق المركبة ليتم ضبط الثاني الذي اعترف بأنه والحدث سرقا المركبة للتنزه بها ومن ثم التخلص منها بعد أيام بإلقائها في البر.