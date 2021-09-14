أمير زكي



تمكن قطاع الأمن الجنائي في ساعة متقدمة من فجر أمس من إغلاق صالة قمار في منطقة المهبولة أغلب مرتاديها من جنسيات أجنبية، وجرى ضبط مبالغ مالية كبيرة وأوراق لعب القمار، واعترف الموقوفون داخل الصالة باعتيادهم التردد على الصالة في أوقات متفرقة، فيما أكد مصدر أمني مطلع أن جميع الوافدين الذين ضبطوا داخل الوكر قيد الاحتجاز في المباحث الجنائية دون أن يستبعد أن يتم إبعادهم عن البلاد وإدراج أسمائهم على قوائم المطلوب القبض عليهم، وكذلك مصادرة المبالغ المضبوطة، هذا ولم يعرف ما إذا كانت الصالة تقدم المشروبات الكحولية للمترددين عليها من عدمه.



واستنادا الى مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الجنائي عن تردد أشخاص من جنسيات أجنبية على إحدى البنايات الفارهة في منطقة المهبولة وانصرافهم في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وعليه تم عمل التحريات التي خلصت إلى أن هؤلاء الأشخاص يترددون على صالة للعب القمار.



وأضاف المصدر: جرت إعادة التأكد من التحريات وبعد ثبوت دقتها تم التواصل مع وكيل النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمداهمة الصالة وضبط من بداخلها والأدوات الخاصة بلعب القمار.



وأردف بالقول: بحلول نحو الثانية عشرة من مساء أمس الأول تمت مداهمة الصالة ووجد فيها 29 مقامرا ومقامرة بواقع 22 رجلا و7 نساء تبين أن أغلبهم من جنسيات أوروبية، حيث تم إخضاعهم للتحقيق وإقرارهم بلعب القمار.



وأكد المصدر أن قطاع الأمن الجنائي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى ملاحقة وضبط جميع الأماكن المشبوهة.